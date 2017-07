Moeten boeren gecompenseerd worden? 'Ik zou niet weten waarom'

DEN BOSCH - Een dag voordat Provinciale Staten over de ingrijpende plannen voor de Brabantse veehouderij beslist, is gedeputeerde Anne-Marie Spierings nog altijd vol vertrouwen. 'Iedereen staat erachter.'

Het stormt rond het provinciehuis. Niet meteorologisch. Maar met een beetje verbeeldingskracht is het niet moeilijk het beeld op te roepen van een hoge toren waar met name van één kant met orkaankracht tegenaan gebeukt wordt.

Door de ZLTO, de Rabobank, lokale VVD-afdelingen, door burgemeesters, de boeren zelf. Machtsfactoren die niets liever zouden zien dan dat de plannen van de provincie voor duurzame veehouderij van tafel gaan.

Aan het provinciebestuur de uitdaging om het gebouw overeind te houden, als morgen door Provinciale Staten over de plannen besloten wordt. Anne-Marie Spierings (D66), gedeputeerde agrarische ontwikkeling, beseft dat het een pittig dagje kan worden. Een belangrijk debat voor het oog van honderden toeschouwers.

Doet het u wat, al die emotie, mensen die direct geraakt worden door het besluit?

,,Nou... (stilte) Ik heb er in het debat geen last van. Nou, ja: ik realiseer me dat wel, hè, dat het een ingrijpend besluit is. De aanwezigheid van de mensen maakt extra duidelijk dat je dit heel zorgvuldig moet doen, en zo goed mogelijk uitlegt waarom je dit plan hebt."

De VVD, uw coalitiepartner, staat onder druk. Baart u dat zorgen?

,,We hebben hierover heel goed nagedacht. Alle belangen zijn zorgvuldig afgewogen. Iedereen staat erachter."

Dus u ziet de uitkomst van het debat met vertrouwen tegemoet?

,,Ja."

Brabantse boeren krijgen te maken met strenger milieubeleid dan collega's in andere provincies. Burgemeester Wobine Buijs van Oss (VVD) zegt dat er daardoor geen eerlijk speelveld meer is. Waarom is het toch nodig?

,,Omdat we zien dat we de natuurkwaliteit niet op orde krijgen, dat de omgevingskwaliteit niet op orde is. We zien dat er op sommige plekken zoveel stikstofuitstoot van boeren is dat andere bedrijven niks meer kunnen. Dat zet de hele boel op slot en deze maatregelen maken daar een einde aan."

Dat is één kant van het verhaal. De andere kant is dat boeren versneld voor investeringen komen te staan, terwijl veel van hen daar niet op hadden gerekend.

,,Ik snap dat er in sommige gevallen forse investeringen gedaan moeten worden. Maar ik vind het jammer dat er veel misverstanden zijn. Ik kom nog steeds boeren tegen die niet weten dat het alleen om stalsystémen ouder dan 15 of 20 jaar (in het geval van melkveehouders, red.) gaat, niet om het complete gebouw. Of dat als je één oude stal hebt en de rest is nieuw, dat dan alleen de oude hoeft te worden verbouwd."

Moeten boeren gecompenseerd worden, zoals de Rabobank en sommige lokale VVD-afdelingen opperen of eisen?

,,Ik zou niet weten waarom. Andere sectoren vragen wij ook om investeringen te doen voor het milieu, die krijgen daar ook geen compensatie voor. Kijk naar garagebedrijven, wat daar in het verleden aan maatregelen is gestapeld. Het is heel gebruikelijk om op een gegeven moment te zeggen: de belasting voor het milieu is zo groot, daar gaan we wat aan doen. We kunnen boeren wel helpen, bijvoorbeeld met leningen."

Hoeveel geld zit er in de pot die boeren moet helpen hun toekomst vorm te geven, of ze nu doorgaan of stoppen, of begeleid moeten worden naar ander werk?

,,Moeilijk te zeggen, er gaan allerlei bedragen rond. Agrifirm stelt steeds dat er 300 tot 800 miljoen euro nodig is voor alle investeringen, maar dat bedrag is veel te hoog. Voor het fonds zitten we eerder op een tiende van die 300 miljoen. Ook marktpartijen zullen we vragen om bij te dragen."

De getallen zijn schrikbarend. Honderden boeren stoppen eerder.

,,Voor de duidelijkheid: het is geen provinciebeleid om boeren te laten stoppen. Dit is wat onderzoekers verwachten. Ze vertellen ook dat deze boeren anders later waren gestopt. Er zijn veel bedrijven waar geen opvolger is. Ze hadden misschien gepland in 2028 te stoppen, dat wordt nu eerder."

Dat is wel hard.