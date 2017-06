Man raakt buiten bewustzijn bij zware mishanding in wijkcentrum Goirle

Openhartige brief heeft effect: 'Nu belt het UWV ineens wel'

16:45 EINDHOVEN - Overdonderd is ze. Sancha Schuurmans schreef dinsdag in het ED een heel open, sarcastische en vileine brief aan het UWV. Het relaas over hoe haar partner Wim - die kampt met wat flinke lichamelijke beperkingen - behandeld wordt door de uitkeringsinstantie raakte veel mensen. Het bleek erg herkenbaar. Schuurmans is dinsdag bedolven onder de reacties. ,,Mijn mailbox is ontploft. Iedereen is heel positief. Ze wensen ons sterkte en vertellen dat ze het ook hebben meegemaakt. Dat ze zich een nummertje voelen."