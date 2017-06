Man en vrouw op de fiets zwaargewond na aanrijding op Bredaseweg in Tilburg

'Trots' Van Haes­t­recht­col­le­ge in Kaatsheuvel gestolen

26 juni KAATSHEUVEL - In de nacht van zondag op maandag is voor het gebouw van het Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel een bronzen beeld gestolen. Volgens conciërge Martin de Boer was het beeld de trots van de school. ,,Je kunt het zien als een soort beeldmerk", vult Pleincoördinator Geert van Dongen hem aan.