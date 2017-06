Man berooft zichzelf van het leven na veroordeling voor verkrachting uit 1995

DEN BOSCH - De Schijndelaar (41) die op 14 juni werd veroordeeld tot vier jaar cel voor verkrachting van een Bossche vrouw (32) in 1995 heeft zichzelf in zijn gevangeniscel in Grave van het leven beroofd. ,,Heel tragisch. Dit zag ik niet aankomen. We zouden dinsdag het ingestelde hoger beroep bespreken'', zegt advocaat Jori Schadd die de Schijndelaar in mei juridisch terzijde stond tijdens een rechtszitting in Den Bosch.