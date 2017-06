Liefkenshoek Antwerpen 's nachts goedkoper voor trucks

Vanaf zaterdag 1 juli geldt tussen 22.00 en 06.00 uur een goedkoper tarief. Waar elke truck tot nu toe 14,16 euro kwijt was per rit, is dat vanaf komend weekeinde nog maar 3,56. Dat is evenveel als wat de bestuurders van personenauto’s betalen.

De tolverlaging is een poging van de Vlaamse overheid om het verkeer in en rond Antwerpen te spreiden. In maart is ook besloten om de containerterminals van de Antwerpse haven ’s nachts door te laten draaien, zodat er minder vrachtwagens in de spits terecht komen.