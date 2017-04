Lees het laatste nieuws via de WhatsApp-service van BN DeStem

Vermoord om pillen en poeders of om liefde en jaloezie? Zaak Tommie van der Burg voor de rechter

3 april EINDHOVEN - Het had alles van een drugsmoord. Maar vanaf dinsdag zal blijken of Tommie van den Burg inderdaad niet om pillen of poeders is vermoord, maar wegens het alleroudste motief: liefde en jaloezie. De rechtbank heeft deze week drie dagen uitgetrokken voor de zaak.