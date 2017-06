'Laten zien wie de baas is in 't Haagje in Helmond'

HELMOND - Wie is de baas op straat? Dat is de belangrijkste vraag wanneer een groep in een wijk voor veel overlast zorgt, zegt deskundige Marnix Eysink Smeets. "Als dat niet de politie en gemeente zijn dan moet je dat als de sodemieter herstellen."

Het is precies de weg die de gemeente lijkt te zijn ingeslagen in Helmond-West. In de Helmondse buurt, beter bekend als 't Haagje, ervaart een groep buurtbewoners al ruim een jaar een dreigende sfeer door groep jongemannen voor hun deur. Nadat de gemeente met betonblokken eerder de parkeerplaatsen van de hangplek blokkeerde, werd woensdag een camera geplaatst. Daarnaast volgen er nog gebiedsverboden voor een paar van de overlastgevers.

Dat zo'n groep maanden of langer inwoners een onveilig gevoel geeft en lastigvalt, moet niet kunnen, vindt Eysink Smeets. "Ik ken de exacte situatie in Helmond niet. Maar ik heb op andere plekken gezien dat bewoners bij dit soort problemen goed in de knel kunnen komen. En dat het soms te lang duurt voordat er écht wordt doorgepakt."

Intensieve aanpak

Hoe pak je zo'n groep aan? Eysink Smeets - lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid en hoofd van de onderzoeksgroep Recht en Veiligheid aan Hogeschool Inholland - houdt zich al jaren bezig met het veiligheidsgevoel van mensen en schreef onder meer het rapport 'De onaantastbaren', over intimiderende figuren in buurten waar de overheid niet direct dé oplossing voor heeft. Het vraagt in het begin om een erg intensieve aanpak. Allereerst moet de groep grondig onder de loep worden genomen. Wie zijn er bij? Waar komen ze vandaan? Hoe komen ze aan hun geld? Wat zijn hun statussymbolen?

Gaan de maatregelen van Blanksma de situatie in 't Haagje herstellen? "Een samenscholingsverbod of camera's hoeft niet per se te werken", zegt Eysink Smeets. Om dat een kans van slagen te geven, moet er in ieder geval goed worden gehandhaafd en tussen onder meer politie, gemeente en sociaal werk worden samengewerkt. "Je moet een net maken dat zich rond de groep sluit en het van alle kanten tegelijk aanpakken. Zitten er bijvoorbeeld drugszaken tussen die de politie kan rond maken?"

Rust

Voor de bewoners in de straat is het belangrijk om te zien dat de gemeente daadkrachtig optreedt. "Die intimidatie van zo'n groep heeft een beangstigend effect. Stel dat het ook nog zou lijken alsof de gemeente niets doet of niets kan doen, dan wordt dat dubbel zo zwaar." Dat cameraploegen de wijk door de onrust weten te vinden, helpt niet mee, zegt Eysink Smeets. De buurt is volgens hem het meest gebaat bij rust. "Met hijgerige cameraploegen in de wijk ga je uiteindelijk berichten over een probleem dat je deels zelf creëert."