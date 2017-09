Klachten geluidsoverlast tijdens concert Volbeat: 'Dit volume is belachelijk'

BZW: Oudere werknemer ‘fit’ naar pensioen

5 september BREDA - We moeten allemaal langer doorwerken, maar de gezondheid moet het wel toelaten. De Brabants Zeeuwse Werkgeversorganisatie (BZW) constateert dat haar achterban nauwelijks nog aan arbeidsfitte en gemotiveerde medewerkers kan komen. Bedrijven kunnen niet verder groeien of moeten nee verkopen, zelfs hele afdelingen sluiten omdat er te weinig personeel is. Om die reden lanceert de BZW donderdag het project ‘Jij Blijft Bij’.