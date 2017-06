Katholieke homo-pastores: 'Afblazen Roze Zaterdag is klap in ons gezicht'

Met die woorden reageert het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores op het afblazen van een oecumenische gebedsdienst in de Sint-Janskathedraal als onderdeel van Roze Zaterdag. Monseigneur Gerard de Korte besloot daartoe na felle protesten van behoudende katholieken.



'Hij zegt dat hij het geweten van gelovigen niet mag kwetsen en zijn broeders en zusters aanstoot geven', staat in een persverklaring van het Werkverband. 'Wat hij zich niet realiseert is dat de LHBT-gemeenschap, de rooms katholieken onder hen, deel uitmaken van die geloofsgemeenschap, waarvoor hij opkomt. Niet alleen hen, maar ook hun ouders en familie, worden in de steek gelaten, alsof zij geen zusters en broeders zijn.'



Volgens het Werkverband, dat zich ook kritisch toont over de houding van Rome ten opzichte van homoseksualiteit, herstelt De Korte met zijn besluit in tweede instantie niet de eenheid binnen zijn kerk, maar ondermijnt hij die juist.



'Het enige positieve dat we kunnen ontdekken is dat de bisschop zegt het gesprek te willen zoeken met de LHBT-gemeenschap. Laat dat dan in elk geval ook een gesprek zijn met de RK LHBT's, want zij zijn deel van die gezochte eenheid!'