Kabinet reageert op Q-koortsbijlage: 'De impact is enorm'

,,Het kabinet is zich er zeer van bewust dat Q-koorts grote gevolgen heeft gehad: mensen zijn ernstig ziek geworden, zelfs overleden. De impact is daarmee enorm. Dat betreuren wij zeer. Helder is, en dat blijkt ook uit uw interviews, dat veel over Q-koorts in 2009 onbekend was. Bij artsen, wetenschappers, beleidsmakers en anderen. De Commissie van Dijk heeft in 2010 de acties van de overheid tijdens de uitbraak geëvalueerd. De commissie concludeerde: 'dat er op verschillende momenten doortastender had kunnen en moeten worden opgetreden, al kan de Commissie ook nu niet met zekerheid zeggen dat de uitkomst en het ziekteverloop dan ook daadwerkelijk anders waren geweest'. Dat is een belangrijke aanleiding geweest om in te zetten op kennisvergroting. Een groot deel van de aanbevelingen van de commissie zijn in de jaren daarna meegenomen en uitgevoerd. Van het verbeteren van de signalering bij zoönosen (ziektes die van dier op mens overgaan), het versterken van de samenwerking tussen de humane en veterinaire sector, meer transparantie en communicatie bij mogelijke uitbraken van ziektes en vooral ook meer kennis over Q-koorts. De Stichting Q-support is opgericht en heeft €10 miljoen gekregen om slachtoffers van Q-koorts te ondersteunen. Er is geïnvesteerd in het ontwikkelen van behandelrichtlijnen en de kennis en kunde onder medici is vergroot. Dat is cruciaal. Belangrijk is dat we doorgaan met deze kennisopbouw; bij ziekenhuizen, artsen en in de wetenschap. De Nationale ombudsman geeft, naast een aantal andere aanbevelingen aan, een gebaar gepast te vinden als blijk van erkenning. Het kabinet komt voor de zomer met een reactie op dit advies en andere adviezen over de zorg voor huidige Q-koortspatiënten."