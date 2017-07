Kaartje wordt duurder als cash uit de Brabantse bus verdwijnt

In het afgelopen jaar is in Tilburg, Breda en Den Bosch geëxperimenteerd met pinnen in de bus. Ook was er in de avonduren al geen contant geld meer in de bus aanwezig. De ervaringen waren uitstekend. Pinnen is volgens Van der Maat even snel als contant afrekenen. En reizigers en chauffeurs vinden het prima. ,,Daarom halen we versneld alle cash van de bussen. Zo heeft een beroving geen zin meer."