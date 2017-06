Jongen (21) uit Son kan handen niet afhouden van 14-jarige meisje in bioscoop hoort werkstaf eisen

Officier Ingrid Masselink denkt daar heel anders over. Het meisje dat dit overkwam was pas 14, er helemaal niet van gediend en het duwde haar net over de rand waar ze door andere problemen al op balanceerde. Ze moest in behandeling en nu, anderhalf jaar later heeft ze nog steeds last van het gebeurde.

Masselink vond het ook een zoveelste voorbeeld van de gevaren die internet voor jeugd opleveren. Want zo legde de toen 21-jarige Sidney uit Son contact met een meisje. Even zei ze dat ze 16 was, maar toen het contact via Snapchat directer werd bekende ze pas 14 te zijn.

Berichtjes

Er gingen heel wat berichtjes heen en weer en die van hem logen er niet om. Hij was benieuwd naar haar lichaam, wilde lekker zoenen, stelde vragen over haar ondergoed en had het over samen slapen. Op de opmerkingen reageerde ze niet, het ging haar om gezelligheid. Vandaar dat het tot een afspraakje in de bios kwam.

Dat werd geen leuk uitje voor haar. Zijn handen zaten op plekken waar die niet thuishoren. Volgens Sidney kwam hij per ongeluk aan haar borsten. En hij had vriendschappelijk een hand op haar been gelegd. Het meisje voelde die hand verder gaan, en ook 'propte hij opeens zijn tong in mijn mond'. Na afloop rende ze dan ook hard weg.

Het kwam tot een aangifte van ontucht met een minderjarige. Rechter Sebastiaan Hermans legde uit dat je best aan elkaars lichaam mag zitten, als dat met toestemming gebeurd. Maar met een meisje onder de 16 mag het niet. Hoewel Sidney destijds bij de politie zei dat hij wist dat ze 14 was, ontkende hij dat nu. Hij zei dat het niet seksueel was, maar Hermans vermoedde dat het in ieder geval toch wel wat in zijn lichaam wakker maakte.

In bochten wringen

Masselink hoorde hoe 'hij zich in allerlei bochten wringt om het op toeval te laten lijken', maar vooral door al die voorafgaande teksten geloofde ze dat niet. Het leek weliswaar het woord van hem tegen dat van haar en dat is juridisch onvoldoende. Maar het wegrennen, de teksten, de verhalen tegen vriendinnen die zagen hoe ontdaan het meisje was plus de nodige behandeling ondersteunden alles genoeg om een taakstraf van tachtig uur te eisen, plus betalen van 800 euro schadevergoeding.