Jaarlijks 50 miljoen extra voor aanpak klimaatverandering in Noord-Brabant en Limburg

Alleen in Brabant-Noord nog code rood voor na­tuur­brand­ge­vaar

14:53 Alleen in Brabant-Noord, de omgeving van Den Bosch en Oss, geldt code rood voor natuurbrandgevaar nog. In de andere Brabantse regio's, Zuidoost en Midden en West-Brabant, is afgeschaald naar code oranje.