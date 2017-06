'Ik sla je kapot!' Tilburger (69) slaat buurtbewoner tot bloedens toe met honkbalknuppel na ruzie over geld

Brabants slachtoffer (17) van lustkapper: 'Het voelde als een aanval op mijn lijf'

20 juni HELMOND - Het gebeurde allemaal in een flits. De 17-jarige Shannon Cornelissen liep zaterdagnacht met een vriendin over Stratumseind totdat ze rond 01.15 uur plotsklaps iets in d'r haar voelde.