'Ik heb mijn kind meteen van school gehaald'

,,Plassertjes likken, mondjes om piemeltjes, elkaar betasten. Het is echt heel erg wat er is gebeurd”, zegt de een.

Gemengde reacties

De verhalen over seksuele handelingen onder leerlingen op de basisschool deden al langer de rondte. In januari en april waren al signalen dat er wat speelde. Boze ouders vinden dat de schoolleiding te weinig actie heeft ondernomen en besloten daarop zelf de handschoen op te pakken.

Voor het schoolplein zorgt dat voor gemengde reacties. Maar over een ding zijn de geschrokken ouders het eens: de school had veel eerder duidelijkheid moeten scheppen. ,,Zij had alle ouders meteen moeten inlichten”, zegt een boze moeder. ,,Als je weet dat zoiets speelt, kun je daar met je kind over praten en ben je attenter. Nu wisten we van niks.” Ze neemt een flinke hijs van haar sigaret en smijt hem tegen de grond.

Verklaring school

Basisschool De Springplank neemt de meldingen van mogelijke seksspelletjes onder jonge leerlingen hoog op. Dat liet de school gisteravond in een verklaring aan het Brabants Dagblad weten. ,,Er zijn signalen die er op zouden kunnen duiden dat het gaat om gedrag in de wijk en op school zelf."

De school informeerde de ouders dinsdag pas via een summiere brief waarin wordt gesproken over ‘grensoverschrijdend gedrag in de onderbouw’. Een team van deskundigen, bestaande uit GGD, maatschappelijk werk, politie en een vertrouwenspersoon, is ‘volop bezig’ om uit te zoeken wat er aan de hand is 'en wat ze eraan kunnen doen'.