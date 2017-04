Homo-discriminatie in West-Brabant: ‘'Homo' is nog steeds een van de meest gebruikte scheldwoorden’

Etten-Leur - ,,In onze regio valt het gelukkig mee met het homogeweld’’, zegt Arnold van der Heijden, voorzitter van LHBT-belangenorganisatie COC West-Brabant West & Tholen, naar aanleiding van het nieuws dat in Arnhem afgelopen weekend twee homo’s in elkaar zouden zijn geslagen.

,,Ik durf op zich wel hand in hand te lopen met een vriend, ik denk ook wel dat het kan.’’ Wel signaleert hij dat er veel wordt gescholden en nageroepen. ,,Het lijkt wel of het een gewoonte wordt. Op school is ‘homo’ nog steeds een van de meest gebruikte scheldwoorden. Dat is eigenlijk heel triest.’’

Rob Huijben (23), die vier jaar geleden uit de kast kwam, herkent de scheldpartijen. ,,Het valt me op als ik langs speeltuintjes fiets dat kinderen elkaar vaak uitschelden voor homo of flikker.’’ Hij vindt dat er sprake is van schijntolerantie. ,,Ik heb het idee dat het minder tolerant is geworden. Iedereen zegt dat het allemaal moet kunnen, maar als puntje bij paaltje komt is het toch ineens anders. Dat merkte ik toen ik uit de kast kwam. Als je dan in het openbaar iemands hand vasthoudt of iemand zoent, dat hebben sommige mensen daar toch moeite mee.’’

Hij is daar dan ook mee gestopt. ,,Ik doe het niet meer. Niet omdat ik het niet durf, maar ik heb geen zin meer in dat gezeik.’’ Met geweld heeft hij nooit te maken gekregen, maar wel met discriminatie op grond van zijn geaardheid, waarvan hij eind vorig jaar aangifte deed.

Vaker aangifte

Huijben is niet de enige die aangifte deed. Steeds vaker stappen mensen naar de politie om aangifte of melding te doen van discriminatie. Uit het Jaarrapport Discriminatie 2015, dat de politie in mei 2016 publiceerde, blijkt dat in 2015 in West-Brabant 320 politieregistraties (aangiftes én meldingen, red.) werden gedaan van discriminatie naar seksuele geaardheid. Daarmee was er sprake van meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2014, toen er 136 politieregistraties waren.

Volgens politiewoordvoerder Mireille Aalders heeft de stijging niet zozeer te maken met het vaker voorkomen van discriminatie, maar met de lancering in de regio van de zogenaamde Roze in Blauw-teams, een netwerk van homo-agenten die zich inzetten voor homo-acceptatie.

,,Die teams zijn in 2015 gelanceerd in onze eenheid en erop gericht de aangifte- en meldingsbereidheid te vergroten. Dat verklaart de toename van het aantal aangiftes en meldingen.'' De cijfers over 2016 worden binnenkort bekendgemaakt, aldus Aalders.