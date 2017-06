Hitteplan en code geel voor Brabant: hittegolf op komst, donderdag mogelijk 36 graden

Volgens Weerplaza kan de aanhoudende hitte voor veel problemen zorgen in Nederland, met name in Brabant en in Limburg.

Wanneer hittegolf?

Het hitteplan van het RIVM is bedoeld voor kwetsbare mensen zoals zorgbehoevenden en kinderen. Vooral op donderdag staan de instanties op scherp; dan kan het namelijk 36 graden worden.

Voordat we van een hittegolf mogen spreken moeten het weer aan de volgende voorwaarde voldoen. Er moet vijf dagen achter elkaar een maximumtemperatuur zijn van 25 graden of meer. De tweede voorwaarde is dat op 3 dagen binnen deze reeks de temperatuur hoger of gelijk aan 30 graden moet zijn.

Tropische temperaturen

Of De Bilt, en daarmee dus het hele land, dat gaat halen, is nu nog niet bekend. Maar in Brabant kunnen we toch wel voorzichtig spreken van een hittegolf de komende week. Het wordt volgens weeronline.nl opeenvolgend van maandag tot en met donderdag 32, 31 en 36 graden.

Weerplaza waarschuwt voor de warmte. Bepaalde groepen in zijn kwetsbaar bij aanhoudende hitte. De hitte kan een gezondheidsrisico opleveren voor ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht.

Droogte

Ander groot nadeel van het zomerse weer is de droogte. De weermannen van Weerplaza tekenen zonnetjes en hier en daar een wolkje boven de voorspellingen, de regeldruppels ontbreken al een tijdje. Het blijft ook deze week vrijwel overal droog.

Al geruime tijd valt weinig regen waardoor het gevaar voor natuurbranden groeit. Maart, april en mei leverden allemaal minder neerslag op dan normaal. Deze maand was het alleen op vrijdag 9 juni langdurig nat in een groot deel van het land.

Natuurbranden

In Zeeland, Limburg-Noord en in Noord- en Oost-Gelderland geldt code oranje, omdat er een grote kans bestaat op een zich snel uitbreidende natuurbrand. Dat meldt de site natuurbrandrisico.nl, waarbij veiligheidsregio's zijn aangesloten. Brabant, Utrecht, Twente en Noord-Holland-Noord hebben vooralsnog code geel: een verhoogd risico.

De VerkeersInformatieDienst (VID) vraagt automobilisten ,,met klem'' geen peuken uit de auto te gooien, omdat dat een bermbrand kan veroorzaken.

Noodzakelijke maatregelen

Verder zijn ook mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen en kinderen kwetsbaar, omdat zij niet altijd de noodzakelijke maatregelen kunnen nemen.

De maatregelen die genomen moeten worden liggen voor de hand maar zijn wel belangrijk: