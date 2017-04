Hij zoekt mannenseks tussen Brabantse struiken

Dertig meter verderop ligt het paadje in het kleine bosje bezaaid met afval dat wijst op frequent bezoek: kauwgomverpakkingen, maar ook gebruikte condooms en een latex handschoen. Een man fietst vanaf het fietspad tussen de struiken door en parkeert z’n fiets vlakbij. Alsof hij boodschappen komt doen. Of hij meer weet van de homo-ontmoetingsplek? ,,Ik zet m’n fiets hier natuurlijk niet voor niets neer.” De Nuenenaar (63) zoekt een man voor seks. Veertig jaar is hij getrouwd. Z’n vrouw kreeg al snel te horen dat hij ook van mannen hield. Ja hij was verliefd, maar in die tijd hielp een huwelijk om te verbloemen dat hij ook van mannen houdt. ,,Maar ik zou haar nu weer trouwen, hoor.” Zijn kinderen weten van niets. Zijn echtgenote vindt het niet leuk, maar met haar goedkeuring komt hij naar parkeerplaats Vaarle. ‘Je hebt jezelf niet gemaakt’, is haar nuchtere oordeel. Maar hij voelt zich altijd een beetje schuldig. ,,Het past eigenlijk niet in een huwelijk.”