Grote brand op Oirschotse heide in Oirschot

Vrouw redt kindje (2) van ver­stik­kings­dood in wachtrij Kruidvat Tilburg, moeder op zoek naar redder

16:18 TILBURG – Een 2-jarig jongetje is woensdagmiddag in de Kruidvat in Tilburg bijna gestikt in een snoepje. Een winkelende klant aarzelde niet en redde het kind van een vermoedelijke verstikkingsdood. Nu, vijf dagen later, is de moeder van het jongetje naarstig op zoek naar de redder in nood. ,,Zonder haar zou mijn zoontje er misschien niet meer zijn geweest.”