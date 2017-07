Grote brand in natuurgebied De Malpie in Valkenswaard

Brief burgemeesters en cvdk: ‘Help ons of de kwade krachten gaan winnen in Brabant’

16:15 BREDA - Midden in de kabinetsformatie klopt Brabant weer op de deur van het Binnenhof. Kloppen is eigenlijk niet het goede woord: er klinkt wederom een noodkreet over het water van de Hofvijver. Volgens de burgemeesters van Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond en de commissaris van de koning Wim van de Donk zakt de provincie weg in een poel van verderf. De georganiseerde misdaad moet een halt worden toegeroepen en daar is extra steun van het kabinet voor nodig.