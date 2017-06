Gratis goedmakertje Five Finger Death Punch na flopconcert in 013

TILBURG – De Amerikaanse metalband Five Finger Death Punch komt maandagavond met een gratis te bezoeken show in 013. Dat heeft het Tilburgse poppodium vrijdagochtend bekendgemaakt. Het komt zelden voor dat een grote band 'als goedmakertje' een gratis te bezoeken concert organiseert.

,,We willen de band bedanken voor deze bijzondere geste”, meldt 013 in een persbericht. Speciale dank gaat uit naar de fans ‘voor het geduld en begrip’. ,,We hebben ons best gedaan om iedereen zoveel mogelijk te woord te staan.”

Afkickkliniek

Het concert is maandag gratis toegankelijk, maar ticketkopers van de mislukte show van eerder deze week hebben voorrang.

Wel komt de band naar Tilburg met een andere zanger. Ivan Moody is terug naar de Verenigde Staten, waar hij afkickt van “een ernstig alcoholprobleem”. Tommy Vext staat voorlopig op het podium als zanger van de metalband.

Andere zanger

Vext stond ook afgelopen maandag achter de microfoon, tot woede van Ivan. Hij verkondigde in 013 onder meer de enige echte zanger van Five Finger Death Punch te zijn.

“De show van afgelopen maandag was een stortvloed van oorzaken die buiten onze macht waren”, liet gitarist Zoltan Bathory weten aan 013. Veel fans verlieten teleurgesteld de concertzaal.

Verdienen beter

“Nu kunnen we de hele dag sorry zeggen tegen de fans in Nederland, maar die verdienen beter dan dat”, vindt Zoltan. “Zij zijn ons al jaren trouw en hebben ons gebracht waar we vandaag zijn."

"Daarom hebben we het voor elkaar gekregen om een extra gratis show in Tilburg toe te voegen, because actions speak louder than words.”

'Onze laatste show'

Five Finger Death Punch stond maandagavond in de 013 in Tilburg, maar brak na ongeveer een uur het optreden al af. Daarbij verscheen Moody tien minuten later dan de bedoeling en werd het eerste nummer door iemand anders gezongen.