Gigantische wurgslang van bijna 5 meter gevonden langs spoor in Oosterbeek

Wel een opmerkelijk huisdier. Het gaat om een boa constrictor, die mensen alleen met de juiste papieren thuis mogen houden. Deze wurgslang kan – als 'ie groot genoeg is – mensen dood wurgen. ,,Met dik vijf meter was deze daar wel groot genoeg voor.’’



Stinken

Devlin vermoedt dat de slang is gedumpt. ,,Hij lag in een kuil naast het spoor. Ik weet niet zeker of hij daar dood of levend in is gegooid, maar het zou een rare plek zijn voor een slang om in te kruipen en dood te gaan.’’