Geslaagde scholier maakt indruk met regenboogvlag in Den Bosch: 'We zijn niet afhankelijk van de kerk'

Wat te doen met je huisdier in deze hitte?

15 juni Dat huisdieren net als wij flink last kunnen hebben van de hitte, ligt voor de hand. Toch zijn er helaas genoeg gevallen bekend waarbij het flink mis is gegaan. Honden die worden opgesloten in een snikhete auto, katten die niet naar buiten kunnen en konijnen in een hokje in de volle zon. Hoe maak je het je huisdier in deze tropische temperaturen zo aangenaam mogelijk?