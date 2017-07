Geef uw mening: Zeuren centrumbewoners te snel over evenementen?

Klagen binnenstadsbewoners te vlug of geven gemeenten veel te snel toe aan organisatoren?

Centrumbewoners

Moet je maar niet in de binnenstad gaan wonen, horen centrumbewoners in Breda, Bergen op Zoom, Roosendaal of Oosterhout al gauw als ze klagen wanneer een evenement in de buurt geluidsoverlast geeft. Wie een huis in het hart van de stad wil, krijgt nu eenmaal te maken met lawaai uit die stad, is de redenering. Je kunt daar genieten van de lusten, neem dan ook gewoon de lasten voor lief.



Veel binnenstadsbewoners zullen niet ontkennen dat ze enige overlast van activiteiten zullen moeten accepteren. Sommigen voelen zich echter overvoerd door een groeiend aantal evenementen, waarbij ook nog eens vaak harde bassen te horen zijn.

Volledig scherm Het Chasséveld stroomt helemaal vol. Achttienduizend mensen bezoeken Breda Live. Archieffoto Ramon Mangold. © Ramon Mangold/ Pix4Profs

Gemeentebesturen zouden volgens deze mensen zo blij zijn met al die activiteit in hun stad, dat ze al gauw toegeven aan organisatoren en te weinig rekening houden met de anderen.

En moet dat eigenlijk allemaal wel midden in de stad, vragen zij zich af. Want was er bij Breda niet zoiets als Breepark aangelegd om evenementen op te houden, en daarmee meteen de binnenstad te ontlasten? Of konden er niet meer activiteiten vanuit Roosendaalse verhuizen naar Breda Airport (voorheen Seppe), waar bijvoorbeeld het Daylight Festival goede ervaringen heeft?

Wat denkt u?

Volledig scherm Het publiek zingt volop mee tijdens Oosterhout live. Foto Else Loof Hebben binnenstadsbewoners die mopperen over een overvloed aan evenementen gelijk? Wordt er inderdaad wel héél veel georganiseerd in de West-Brabantse steden en moet daarbij eigenlijk wel altijd muziek op hoog volume uit de speakers knallen?



Of klagen zij echt te snel en moeten ze juist blij zijn met al die levendigheid in hun plaats? Is het irreëel om te verwachten dat je én rustig kunt wonen én dicht bij alle voorzieningen zit?

Hoe denkt u over de rol van gemeenten? Moeten zij strenger voor zichzelf zijn en het aantal overlastgevende activiteiten beperken? En moet er meer worden verplaatst naar locaties in het buitengebied of heeft daar juist de natuur weer te veel last van al die herrie?

Stuur uw mening (in max. 200 woorden) inclusief uw voor- en achternaam en woonplaats naar: meningen@bndestem.nl Volgende week zaterdag vindt u op de meningenpagina een greep uit de ingezonden meningen.

Niels Herijgens, opinieredacteur BN DeStem