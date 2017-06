Geef uw mening: moet de katholieke kerk homovriendelijker worden?

Op Roze Zaterdag in Den Bosch had de katholieke kerk een gebaar richting de homoseksuele gemeenschap kunnen maken. Maar de bisschop heeft onder grote druk een gay-vriendelijke gebedsdienst in de kathedraal van Sint-Jan afgeblazen. Een gemiste kans of eigenlijk volstrekt logisch?

Zelf leek hij er eigenlijk wel een voorstander van: bisschop Gerard de Korte van Den Bosch had op 24 juni, tijdens een dienst in de Sint-Jan, zelf zijn zegen willen uitspreken over alle aanwezigen. Onder wie hoogstwaarschijnlijk veel homo­­’s, lesbiënnes, biseksuelen en transgenders, die immers naar de stad zouden komen om Roze Zaterdag te vieren. Maar De Korte zwichtte, zo gaf hij zelf toe, voor het behoudende deel van zijn achterban, dat zoiets absoluut niet vond kunnen.

De organisatie van Roze Zaterdag toonde zich zwaar teleurgesteld: was dit nu de katholieke­­ kerk anno 2017? En ook uit de progressief­­-gelovige hoek klonk forse kritiek: zou het christendom mensen niet moeten verenigen in plaat van uitsluiten?

Die verontwaardiging verbaasde anderen weer. Zij wezen op de geschiedenis­­ van de katholieken: zo homovriendelijk waren die – net zoals de meeste wereldreligies – sowieso­­ nooit geweest. In Nederland worden weliswaar geen homo’s van flatgebouwen gegooid, maar elke poging tot tolerantie wordt nog steeds snel de nek omgedraaid. Is het niet vanuit Rome, dan wel door een bisdom - zie de Roze Zaterdag-rel. Waarom zou je je als homo, bi of transgender eigenljk willen aansluiten bij een club die in beginsel vindt dat God alleen man-vrouw­relaties goedkeurt?

Wat denkt u?

Zou de katholieke kerk werk moeten maken van de acceptatie van LGBT’s in eigen gelederen? Zou een geloofsgroepering die al jaren krimpt niet gebaat zijn bij een vrijzinniger opvatting over homoseksualiteit? En sterker nog: is het uitsluiten van niet-hetero’s niet gewoon­­ een beperking van de vrijheid van ieder mens om een godsdienst aan te hangen?

Of hebben religieuzen juist het volste recht om mensen te weigeren van wie de levenswijze in het geheel niet strookt met hun beginselen?

En moeten homo’s, lesbiënnes, biseksuelen en transgenders dat eigenlijk wel willen: horen bij een beweging die hen bij voorbaat als zondaars ziet?

