Five Finger Death Punch wint vertrouwen terug van fans na dramashow: 'Het was echt supervet!'

,,Nu kunnen we de hele dag sorry zeggen tegen de fans in Nederland, maar die verdienen beter dan dat”, vindt Zoltan. ,,Zij zijn ons al jaren trouw en hebben ons gebracht waar we vandaag zijn. Daarom hebben we het voor elkaar gekregen om een extra gratis show in Tilburg toe te voegen.



,,Het lijkt erop dat ik een nieuwe baan heb", grapt zanger Tommy Vext. ,,Excuses zijn excuses, maar actions speak louder than words. We maken het vanavond helemaal goed." Na het derde nummer kondigt de zanger aan dat het concert er op zit: ,,Bedankt iedereen, fijne avond." De zaal valt even stil. ,,Nee joh, grapje".