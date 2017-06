Fietsplannen dit weekend? Waai eens uit op één van de veerpontjes in West-Brabant

We hebben weer zonnige dagen voor de boeg . Wie plannen heeft voor een fiets- of wandeltocht, kan op een veerpontje even lekker uitwaaien. Een overtocht met een pontje maakt zo'n tocht bovendien alleen maar leuker. En misschien brengt een pontje u op een plek waar u niet zo snel komt.

Hieronder een overzicht van veerpontjes die voor zover bekend in West-Brabant varen. Bij iedere veerdienst staat beknopt wat informatie, maar via de link kunt u meer informatie vinden.

- Moerdijk - Strijensas.

Vaart in mei en juni op zater- en zondagen. In juli en augustus vaart veerpont De Lucretia van woensdag tot en met zondag over het Hollandsch Diep naar Strijensas. De pont vertrekt vanuit de dorpshaven in Moerdijk om 11.00, 13.00, 15.00 en 17.00 uur. Bij grote drukte wordt er continu heen en weer gevaren. Lees hier meer over de veerdienst Lucretia.

- Willemstad - Numansdorp.

Vaart in mei en juni op zater- en zondagen. In juli en augustus vaart veerdienst Anna van woensdag tot en met zondag. De pont vertrekt nabij de kruising Benedenkade/Lantaarndijk in Willemstad om 11.00, 13.00, 15.00 en 17.00 uur over het Haringvliet naar Numansdorp. Bij grote drukte wordt er continu heen en weer gevaren. Lees hier meer over de veerdienst Anna.

- Waterbus tussen Willemstad – Tiengemeten.

Sinds vorig jaar doet de Waterbus in de zomer ook Willemstad aan. Vanaf juli tot september 2016 maakten 3500 mensen daar gebruik van. Vanaf 4 juni kunnen mensen op zondagen vanuit Willemstad meevaren naar Tiengemeten, zo blijkt uit de dienstregeling. Dat kan om 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 en 17.00 uur. De tocht duurt een half uur. Bij aankomst op Tiengemeten keert de waterbus weer terug naar Willemstad. Vanaf 11 juli gaat de Waterbus ook op woens- en donderdagen pendelen naar Tiengemeten. Lees hier meer over de vaartijden van de Waterbus. Let op, volgens Waterbus wordt er zondag 18 juni niet naar Willemstad gevaren.

Volledig scherm De waterbus in de haven van Willemstad. © Chris van Klinken/Pix4Profs

- Lage Zwaluwe – Biesbosch

Dit voorjaar is de nieuwe veerdienst van Lage Zwaluwe over de Amer naar Nationaal Park De Biesbosch van start gegaan. ’t Leeuweveerke vaart vanaf zaterdag 20 mei tot en met 1 oktober iedere dag tussen 10.00 en 18.00 uur. Het pontje pendelt tussen de Biesboschweg 7 en de Deeneplaat in de Biesbosch. Betalen aan boord kan alleen via pin. De pont vertrekt vanuit Lage Zwaluwe om de 40 minuten vanuit Lage Zwaluwe. Lees hier meer over de veerdienst.

- Terheijden – Haagse Beemden bij Breda

Vaart tot en met 24 september iedere dag tussen 11.00 en 18.00 uur en van maandag tot en met vrijdag ook tussen 07.30 en 08.30 uur. Het pontje pendelt tussen het dorp Terheijden in de gemeente Drimmelen en natuurgebied de Haagse Beemden bij Breda. Alleen wandelaars, (elektrisch aangedreven) fietsen en scootmobielen mogen mee. Scooters en andere voertuigen met brandbare vloeistof zijn niet toegestaan. Lees hier meer over de veerdienst.

- Waterpoort rondvaarten: Steenbergen - Oud Gastel

De 'Merijntje Gijzen' van Waterpoort Rondvaarten vaart sinds kort van Steenbergen naar Oud Gastel. De route gaat over het Steenbergse havenkanaal (over het aquaduct en langs Fort Henricus), de Steenbergsche Vliet (Bovensas en onder de A4 door), de Roosendaalse Vliet en het Mark-Vlietkanaal. Bij Gastels Sfeer, voorheen Gastelsveer, is het keerpunt. In juni vaart de boot op zater- en zondagen. In juli en augustus ook op vrijdag. Het vertrek is om 10.00 uur in Steenbergen en in Oud Gastel om 12.00 uur. Lees hier meer over de Merijntje Gijzen.

Volledig scherm De nieuwe rondvaartboot 'Merijntje Gijzen' in de jachthaven van Oudenbosch. © E Xt-johnnijssen

- Waterpoort rondvaarten: Van Dinteloord via Ooltgensplaat naar Benedensas

De 'Waterpoort', de rondvaartboot op het Volkerak, is inmiddels aan z'n derde seizoen begonnen. De boot vertrekt om 10.15 en 14.40 uur en gaat via Heijningen naar Ooltgensplaat. Daarvandaan gaat het naar de Galathese haven en Benedensas. De boot is dan om 14.30 respectievelijk 18.55 uur weer terug in Dinteloord. In mei, juni en september vaart de boot op zater- en zondagen en in juli en augustus ook op woens-, donder- en vrijdagen. Lees hier meer informatie over De Waterpoort.

- Veerdienst Dussen - Sprang-Capelle

Deze veerdienst is gratis voor iedereen. Er is geen vaste dienstregeling. "Ook voor één gebruiker, of deze nu te voet of met een vervoermiddel is, zet de schipper de overtocht in", aldus de stichting Bergsche Maasveren. Het pontje vaart deze maanden op zater- en zondag tussen 07.00 en 22.00 uur en van maan- tot en met vrijdagen van 06.00 en 22.00 uur. Lees hier meer over de Bergsche Maasveren.