Experts: Spijbelgeval jongen (16) in zaak-Savannah komt bijna nooit voor in onderwijs

DEN BOSCH – Dat een minderjarige scholier bijna het hele jaar thuis zit in plaats van op school, komt bijna nooit voor. ,,Dit is daarom een bijzondere en unieke situatie", zeggen Brabantse leerplichtorganisaties over de 16-jarige jongen uit Den Bosch, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Savannah. ,,Kinderen die een heel schooljaar spijbelen, zijn in onze regio op één hand te tellen”, weet Pieter Verdaasdonk, teamleider bij Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant.

Dinsdag berichtte deze krant dat de 16-jarige verdachte in de zaak-Savannah al sinds augustus niet meer op school is geweest. De jongen volgde de vmbo-opleiding aan het Van Maerlant in Den Bosch.

Kinderen van 5 tot 18 jaar hebben in Nederland de wettelijke verplichting om naar school te gaan. Bureau Leerplicht (RBL), met meerdere afdelingen werkzaam in Brabant, houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet en neemt preventieve maatregelen om verzuim en schooluitval tot een minimum te beperken.

Goede resultaten

Dat gaat de laatste jaren uitstekend: het aantal leerlingen dat langdurig thuiszit in plaats van naar school gaat, is de afgelopen jaren sterk afgenomen, zegt Pieter Verdaasdonk (43), teamleider bij RBL West-Brabant.

,,We werken de afgelopen jaren steeds nauwer samen met scholen, gemeenten, zorginstanties en natuurlijk ook de ouders om de kern van het probleem aan te pakken. We weten daarom precies wat er aan de hand is. Blijven praten met ouders en hun kind, desnoods thuis aan de ontbijttafel, dat is de sleutel tot succes", zegt hij tegen deze krant.

Wanneer een scholier in een maand tijd meer dan zestien uur spijbelt, is de school wettelijk verplicht om de leerplichtambtenaar in te schakelen. Die gaat dan persoonlijk het gesprek aan met de leerling en zijn ouders en probeert tot een snelle oplossing te komen.

Geeft de leerling alsnog niet thuis, dan krijgt hij een officiële waarschuwing of een directe doorverwijzing naar bureau HALT. In het uiterste geval komt de zaak voor de rechter die dan een flinke (geld)boete kan opleggen.

Op een hand te tellen



Dat laatste komt in de praktijk zelden voor, zeggen de organisaties. ,,We hebben 140.000 leerplichtige kinderen in West-Brabant. Van al die leerlingen hebben wij het afgelopen schooljaar nog niet eens 350 keer een proces-verbaal opgemaakt. Dat is nog niet eens 0,3 procent. Het gaat dus heel goed in onze regio”, zegt Verdaasdonk. In de rest van Brabant worden ongeveer dezelfde resultaten behaald.

Quote Dit is dan ook een uniek geval. Hier moet iets bijzonders aan de hand zijn geweest Pieter Verdaasdonk

Het streven van Bureau Regionaal Leerplicht is om leerlingen niet langer dan drie maanden thuis te laten zitten. De 16-jarige jongen uit Den Bosch zat al sinds augustus thuis. ,,Die gevallen zijn in onze regio echt op één hand te tellen”, zegt Verdaasdonk. ,,Dit is dan ook een uniek geval. Hier moet iets bijzonders aan de hand zijn geweest.” Vanwege de privacy én omdat het niet zijn regio betreft kan hij niet verder op de casus in gaan.

Onderzoek Kinderombudsman

Collega Marc Geurts van RBL Oost-Brabant: ,,Aan de andere kant: dit soort trajecten neemt nu eenmaal veel tijd in beslag. Het is niet zo dat als wij een proces-verbaal opmaken, dat het dan een dag later meteen is opgelost. Daar gaan vaak maanden overheen.”

Uit onderzoek van de Kinderombudsman naar langdurige thuiszitters bleek dat het vaak gaat om kinderen die extra zorg nodig hebben. Ze zijn bijvoorbeeld zo bang om naar school te gaan dat ze ook lichamelijk ziek worden. Of ze hebben ouders met psychische problemen die niet (goed) voor ze zorgen en op ze letten.

Zowel spijbelen als luxeverzuim (zonder geldige reden op vakantie gaan) is strafbaar. Als een ouder het kind onder schooltijd mee op vakantie neemt, kan een boete van honderden euro’s worden opgelegd.

Cijfers Regionaal Bureau Leerplicht: