Elf aanhoudingen in 'jointfabriek' voor Grass Company

De politie zegt dat er op grote schaal hennep en hasj tot joints gedraaid werd. Alle mensen die binnen waren zijn opgepakt en vastgezet. Onder leiding van de officier van justitie wordt de loods doorzocht. Er zijn minstens enkele kilo's drugs in beslag genomen.

De gemeente Waalwijk meldt dat het gaat om een loods waar gewerkt werd voor coffeeshops van The Grass Company, met zaken in Den Bosch en Tilburg. Bij de inval is naast de gemeente en politie ook energiebeheerder Enexis betrokken.