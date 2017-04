Eindhovense Syriëganger Lieke S. verplicht naar Pieter Baan Centrum

Lieke, die zichzelf Hajet noemt en in donkerbruine hijaab voor de rechter verscheen, verzette zich tegen het onderzoek. Ze vindt het overbodig, want ze gaat toch niet meewerken. En het is vernederend: ze moet daar tussen mannen zitten en een deel van het onderzoek zal in de Ramadan vallen wat voor haar maaltijden problemen oplevert. "Zo'n onderzoek kost tachtig mille, zag ik. Ik heb liever dat dat geld ten goede komt van de maatschappij, bijvoorbeeld voor ouderenzorg", sprak ze met klare stem.

Gedachtegoed

De eind december aan de Bulgaars-Turkse grens opgepakte vrouw (33) hoorde een uitgebreide tenlastelegging van het OM. Officier Anne-Marie Ruijs verwijt haar dat ze het gedachtegoed van IS heeft bestudeerd en uit wil dragen, Arabisch heeft geleerd, de wens kenbaar maakte zich aan te willen sluiten bij IS, de route naar Turkije bestudeerde, speciaal voor die rit een TomTom heeft aangeschaft, toen ook daadwerkelijk naar Turkije is gereden, zich daar 'enige weken in het grensgebied heeft opgehouden' en een paar keer probeerde de grens over te steken.

Strijden

De in Stiphout geboren medisch studente verliet ergens in de zomer van vorig jaar opeens haar Eindhovense woning. Haar vriend vond een briefje 'God roept me op om te strijden'. Ze is Syrië niet binnen geweest, Turkse politie pakte haar op toen ze de grens wilde oversteken. Na een nacht in de cel mocht ze weer vrij en heeft toen enige tijd door het land gezworven. Eind december werd ze opgepakt aan de Turks-Bulgaarse grens en uitgeleverd aan Nederland. Ze zei in de Bulgaarse rechtbank op vakantie te zijn.

Nu vroeg ze ook het woord. Dat mocht eigenlijk niet van rechter Roelof-Jan Bokhorst, maar ze viel hem in de reden en beklaagde zich er over dat ze haar dossier niet in zijn geheel heeft gekregen en bijna niet is verhoord. Haar auto is in Bulgarije in beslag genomen maar daar zoekgeraakt. Officier Ruijs zit dan ook te wachten op de TomTom, die ze als bewijs kan gebruiken.