Eindhoven wil verdere groei van Airport

Ook Etenstijd werd goud in de handen van Jan en Anita Meurs

13:28 TILBURG – In 1979 ziet de allereerste Jumbo-supermarkt in Tilburg het licht. Was getekend: het jonge echtpaar Jan en Anita Meurs. Negen jaar later scoren de twee met hun nieuwe formule Lekker & Laag. Weer achttien jaar verder is het tijd om vanuit Tilburg het restaurantwezen op te schudden. Etenstijd, aan de rand van het Leijpark op twee steenworpen afstand van het St. Elisabeth Ziekenhuis, wordt een toprestaurant voor de gewone man.