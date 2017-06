Een op de vijf eenoudergezinnen in West-Brabant wordt gerund door een vader

In relatieve zin kent de gemeente Alphen-Chaam relatief gezien de meeste eenoudergezinnen waar een vader het huishouden runt. In ruim 30 procent van de gevallen wonen de kinderen bij de vader.

In absolute zin is dat – niet verwonderlijk – Breda. Daar heeft in 1155 gezinnen een alleenstaande vader thuiswonende kinderen.

Gemeenten waar het aandeel alleenstaande vaders met thuiswonende kinderen hoog is, zijn vrijwel zonder uitzondering kleine, landelijke gemeenten. Dat geldt voor heel Nederland en is in West-Brabant zeker ook zo. In Zeeuws-Vlaanderen ligt het percentage in alledrie de gemeenten rond de 20 procent.