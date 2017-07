Economie in Brabant groeit zo hard dat personeelstekort dreigt: 'Er is sprake van oververhitting'

Emotioneel beeld bij graf van moeder gestolen in Tilburg, Linda ten einde raad

15:19 TILBURG – Op de begraafplaats aan de St. Josephstraat in Tilburg is deze week een beeld van een graf weggenomen. Het gaat om een beeld met emotionele waarde, zegt Linda Hensen-Van Vugt. Ze is de wanhoop nabij en hoopt via sociale media in contact te komen met ooggetuigen of mensen die iets verdachts gezien hebben.