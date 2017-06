Echte vriendschap: ruim 1.000 euro ingezameld voor ernstig zieke Danaé (14) uit Waalwijk

WAALWIJK – Leerlingen van scholengemeenschap De Overlaat in Waalwijk hebben de afgelopen dagen ruim duizend euro ingezameld voor hun zieke klasgenootje Danaé Ligtvoet. Het 14-jarig meisje heeft een zeer zeldzame hersenaandoening en is al maanden niet meer op school geweest.

,,Iedereen bij ons op school zet zich in voor Danaé, dat is hartverwarmend om te zien”, zegt docente Fay Roodbol woensdag tegen de krant. Zij en tientallen leerlingen houden de komende dagen nog meer acties om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het Kaatsheuvelse meisje.

Steek door insect

De 14-jarige Danaé fietst eind maart van school, De Overlaat in Waalwijk, naar huis. Onderweg steekt een insect in haar slaap. Eenmaal thuis komt de echte schrik: het veertienjarige meisje vertoont verward gedrag. Ook haar geheugen laat haar in de steek. Zo weet Danaé niet meer dat ze een zusje heeft.

Artsen ontdekken na vele onderzoeken dat Danaé een zeldzame hersenaandoening heeft: anti-NMDA. Delen van haar hersenen zijn ontstoken, waardoor Danaé niet goed kan bewegen, vaak slecht ziet en niet goed kan lezen. Doodnormale dingen herkent ze niet meer, alsof die gewist zijn.

De insectenbeet bleek na onderzoek alleen de trigger.

Hart onder de riem

Klasgenoten zijn erg begaan met Danaé en steken haar een hart onder de riem. Ze versturen kaartjes en nemen hartverwarmende videoboodschappen op. Na vijf weken verblijf in het ziekenhuis is ze overgeplaatst naar revalidatiecentrum Leijpark in Tilburg.

Ze is de 31e patiënt in Nederland in de afgelopen tien jaar waarbij de zeldzame ziekte is vastgesteld. Daardoor is er weinig geld beschikbaar om dat onderzoek te financieren. ,,Wij willen heel graag dat Danaé weer beter wordt en zamelen daarom geld in ten bate van het onderzoek naar haar ernstige ziekte."

Inzamelacties

Begin deze maand is er een flessenactie gestart, die tot het einde van het schooljaar zal duren. In de school staat een grote container. Ook is er een collectebus bij de administratie en in de docentenkamer geplaatst.