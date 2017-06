Domme pech werd Tim (16) fataal

Dit stik- of wurgspel is populair is bij kinderen en tieners. Ze verstikken elkaar of zichzelf door de halsslagaders dicht te knijpen. Dat gebeurt met de handen of hulpmiddelen zoals een stuk touw, een stropdas of, in het geval van Tim, de ceintuur van een badjas. Vlak voordat ze dreigen te stikken wordt de halsslagader losgelaten. Door zuurstofgebrek hallucineren zij, wat een ‘kick’ zou geven. Tim deed dit ook, maar toen hij los moest laten gleed hij uit en kwam hij om het leven doordat de ceintuur zijn ademhaling blokkeerde.

Ruim een maand na de dag dat het leven van het gezin Reynders in één klap veranderde, zoeken vader Geert en moeder Anita bewust de publiciteit. Omdat zij vinden dat ouders, maar ook de kinderen zelf, niet vaak genoeg gewaarschuwd kunnen worden voor dit soort levensgevaarlijke ‘spelletjes’.

Boodschap

,,Het is voor hen belangrijk dat andere ouders gewaarschuwd worden voor in dit geval choking challenge’’, zegt Inge Schopenhouer, die namens de familie het woord voert. ,,De boodschap is vooral dat ouders niet moeten denken, ‘dat doet mijn kind niet’. Dit paste ook niet bij Tim. Hij was een rustige, voorzichtige jongen die anderen juist wees op gevaren. En toch gebeurde het.’’

Quote Hij heeft er nooit met iemand over gesproken, niets wees er op dat hij hiermee bezig was Geert en Anita Reynders hebben ervoor gekozen hun verhaal als waarschuwing aan de Volkskrant te vertellen. ,,Eenmalig, ze willen nu rust, want ze staan aan het begin van het rouwproces’’, legt Schopenhouer uit. ,,Het is voor hen moeilijk te bevatten dat Tim er niet meer is.’’



Zaterdagavond, aan het einde van de meivakantie, is Tim alleen thuis. Zijn ouders en zus Anna (15) zijn naar theater de Nieuwe Doelen in Gorinchem, maar Tim kiest ervoor te gamen in zijn kamer. Hij is fanatiek speler en niets wijst erop dat het de laatste avond in zijn jonge leven wordt.

Zonder dat iemand uit zijn directe omgeving er weet van heeft, blijkt Tim nog een andere hobby te hebben: choking challenge, ook wel het stikspel of wurgspel genoemd. Door korte tijd de halsslagaders dicht te knijpen ontstaat een high gevoel. ,,Op het moment vlak voordat je flauwvalt, laat je los en krijgen je hersens weer bloed’’, aldus het Bureau Jeugd & Media uit Amsterdam. ,,Dat duurt even en in die korte tijd voel je weer een sterke kick, een zachte, warme roes.’’

Ceintuur

Tim krijgt de kans echter niet. Hij heeft de ceintuur van zijn badjas om zijn nek geknoopt, maar op het moment dat hij los moet laten glijdt hij uit en raakt bewusteloos. Verstikking is de doodsoorzaak, het voorval is door Tim zelf met zijn mobieltje gefilmd. Als rechercheurs dat ontdekken, wordt duidelijk dat Tim, die volop toekomstplannen had en goed in zijn vel zat, geen zelfmoord heeft gepleegd.

De schok is enorm, niemand die had aan zien komen dat Tim zich met het levensgevaarlijke spel bezighield. Het is ook niet duidelijk of het de eerste keer was dat Tim het wurgspel ‘speelde’. Schopenhouer: ,,Er is op zijn iPad, computer of telefoon niets gevonden over choking challenge en hij heeft er nooit met iemand over gesproken, zelfs niet met zijn beste vriend. Niets wees erop dat hij hiermee bezig was.’’

Goede leerling

Tim zat in 5 vwo van het Lyceum Oudehoven in Gorinchem. Hij wordt omschreven als een ‘vriendelijke, intelligente en introverte’ jongen, een goede leerling. Op de school vond maandag een ouderavond plaats nadat de ouders per brief waren geïnformeerd. Daarin werd in eerste instantie gesproken over een noodlottig ongeval. Twee klassen, waaronder die van het zusje van Tim, hebben speciale lessen gekregen waarin de gevaren nog eens extra werden aangestipt door Bureau Jeugd & Media.

Justine Pardoen van die organisatie wil er niet veel over kwijt. ,,Die kinderen waren erg onder de indruk van wat er is gebeurd. Ze zijn in rouw. Ze zijn geconfronteerd met de dood van een tiener en hebben heel goed begrepen dat dit spel heel riskant is. En ze hebben nagedacht over de vraag hoe ze zelf zouden reageren als er weer zo’n challenge voorbijkomt.’’

Behalve een waarschuwing stipt vader Geert in de Volkskrant ook nog aan dat de rol van sociale media belangrijk is. ,,Maar het is best vreemd dat Facebook en YouTube wel naaktfoto’s weren, maar dat je filmpjes van allerlei gevaarlijke challenges gewoon kunt vinden.’’