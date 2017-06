'Derde wereld-toestanden in woonhotel Eindhoven'

EINDHOVEN - In een slecht onderhouden pand in Eindhoven leven 14 huurders in 10 krappe ruimten. Gevaarlijk, zeggen de bewoners zelf. "Er is nauwelijks controle op dit soort panden", zegt raadslid Rudy Reker.

Woonhotel Eindhoven, gelegen aan de Leenderweg in Stratum, levert de eigenaar goed geld op. Tien ruimten: twee woonkamers, slaapkamers, de zolder en twee kleine kamers in een verbouwde garage achter het pand. Ze bieden onderdak aan 14 huurders. De kamers doen 600 à 700 euro per maand, de zolder is goed voor 1000 euro.

Vluchtwegen ontbreken in het pand en de elektrische bedrading laat sterk te wensen over. "Als hier brand uitbreekt zitten de mensen op zolder als ratten in de val", zegt Robert Dierijck, hotelgast sinds twee jaar. Door allerlei tegenslagen in zijn leven, is hij aangewezen op particuliere huur: "Het is dit óf de straat."

'Beroerde omstandigheden'

Huisgenoot Toon Spoormakers bivakkeert beneden, in de achterkamer. Met een bed, kastjes, een fauteuil -met daarop de tv - en wat persoonlijke bezittingen staat de ruimte mudvol. Nog krapper woont Johnny Verborgt. Hij is een van de huurders van de in tweeën gesplitste garage: een ruimte van nog geen tien vierkante meter. De huurder klaagt over vocht en kou in de winter. "Beroerde omstandigheden: ik lijd aan COPD."

Boven, in de slaapkamer aan de achterkant, woont Toon van Dijk. Haast elke vierkante centimeter staat vol. Tussen zijn bed en het keukenblokje met koelkast heeft Van Dijk, sinds drie jaar wonend in het pand op de Leenderweg, een metertje speelruimte. De man, lijdend aan stembandkanker, is herstellend van een operatie en heeft een klepje in zijn strottenhoofd voor de sondevoeding. De open wond wordt dagelijks twee keer schoongemaakt door een medewerkster van Zuidzorg. "Dit is niet verantwoord", zegt ze. "De hygiëne laat te wensen over."

Achterstallig onderhoud

Volgens de bewoners heeft het pand veel achterstallig onderhoud: kozijnen zijn rot en het is vaak vochtig en koud in huis. "Een tijdje terug wemelde het hier van de muizen", zegt Toon Spoormakers. "We hebben erover geklaagd, maar er wordt niks mee gedaan."

Raadslid Rudy Reker (LPF) heeft de kwestie in schriftelijke vragen aangekaart bij het stadsbestuur. Reker spreekt van 'derde wereld-toestanden'. De huurders zijn volgens hem de dupe van de lange wachtlijsten bij woningcorporaties, die volgens Reker weer het gevolg zijn van het met voorrang huisvesten van statushouders. Het raadslid dringt aan op maatregelen om aan de 'schrijnende en gevaarlijke toestand met spoed een eind te maken'. "Er is nauwelijks controle op panden als deze", aldus Reker.

'Altijd schrijnende gevallen'

Directeur Klaas Kielenstijn van het Woonhotel distantieert zich van de kritiek van Reker en de huurders. Volgens hem voldoet het pand wel degelijk aan de voorschriften van brandweer en gemeente. Met het woonhotel - direct beschikbare woonruimte die voor een week te huren is - zegt hij in een grote behoefte te voorzien. "WijEindhoven heeft dagelijks de vraag of er een ruimte beschikbaar is: dit zijn altijd schrijnende gevallen die direct woonruimte behoeven en daarin voorzien wij." Volgens Kielenstijn moet de gemeente zorgen voor meer beschikbare sociale huurwoningen.

