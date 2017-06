De rat is helemaal terug, met dank aan onze slordigheid! Wat weet jij van de rat?

Als dat zo is, hebben we dat aan onszelf te danken, zegt plaagdierexpert van de Wageningen Universiteit Bastiaan Meerburg. ,,Rattenplagen ontstaan door het gedrag van mensen.’’

Slordig

In Nederland hebben we vrijwel uitsluitend te maken met de bruine rat. ,,Ratten zijn opruimers en leven dicht bij mensen, omdat we nogal slordig zijn. We laten voedsel slingeren en bieden ratten veel schuilplaatsen.’’