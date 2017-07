Complete raffinaderij van Shell-Pernis stilgelegd na grote brand

Rond 6.00 uur zondagmorgen was de brand geblust maar daarmee is het incident nog niet afgerond. Het was de verwachting dat het stilleggen van de helft van de grootste raffinaderij van Europa voldoende was, maar dat blijkt niet zo te zijn. De fabrieken zijn sterk met elkaar verbonden. Daarom is zondagmiddag besloten om het complete terrein van Shell-Pernis stil te leggen. Dat betekent dat het affakkelen nog dagen gaat duren.

Volgens Shell zijn de veiligheidsprocedures goed in werking getreden. Er raakte ook niemand gewond. Wat wel misging, is dat de stoomcentrale er óók mee is gestopt door de brand. Die zorgt er normaal voor dat de rook die vrijkomt bij het affakkelen vrij schoon is. Dat is nu niet het geval. Er is geen sprake van een volledige verbranding en dat zorgt voor dikke, zwarte wolken in de lucht. Ook hangt op sommige plekken een olieachtige geur. Volgens de Veiligheidsregio brengt dit geen gevaar voor de volksgezondheid met zich mee, maar mensen met problemen aan hun luchtwegen krijgen het advies op te passen.