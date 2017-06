Busverkeer door staking Tilburg ontregeld, chauffeurs hebben werk weer hervat

Volledig scherm De buschauffeurs zijn in werkoverleg in de Fatimastraat in Tilburg. © Hein Eikenaar

De chauffeurs zijn boos over het niet langer uitkeren van de pensioenpremie door Arriva. Daarmee zou het vervoersbedrijf eenzijdig hebben besloten om eerder gemaakte afspraken over de premie te verbreken.

Volgens de chauffeurs gaat het niet om een staking maar een spontaan werkoverleg, aldus buschauffeur en actiewoordvoerder Sooi van Weegberg. ,,We hebben dit niet gepland, het idee voor de actie ontstond vanmorgen." Vooralsnog gaat het om een eenmalige actie. ,,We wachten af hoe de directie van Arriva hier op reageert; afhankelijk daarvan bepalen we onze verdere acties."

Marlies Peters, bestuurder van de FNV op het gebied van streekvervoer, bevestigt dat het om een spontane actie gaat. ,,Dit is geen officiële actie van het FNV. Ik ben vanochtend vroege opgebeld door de chauffeurs met de vraag of ik als bemiddelaar in dit conflict wil optreden."

,,De chauffeur willen een duidelijk signaal afgeven aan Arriva en andere vervoersbedrijven dat zij het niet eens zijn met de beslissing om te stoppen met het uitkeren van de pensioenpremies per 1 januari 2017."

Volgens Peters is afgesproken met Jan Pieter Been, regiodirecteur Zuid-Nederland van Arriva, dat de chauffeurs niet gekort worden op hun salaris voor het meedoen met de actie.

Arriva spreekt in een officiële verklaring van een 'wilde werkonderbreking'. ,,Een kleine groep buschauffeurs heeft het werk vanochtend even neergelegd. Deze buschauffeurs, allen deelnemer van het pensioenfonds ABP, zijn het niet eens met het vervallen van een premietoeslag, omdat ABP de pensioenpremie per 1 januari heeft verhoogd. Dit is een voortvloeisel uit de landelijke CAO-afspraken van 2016."

Arriva is het absoluut niet eens met deze tijdelijke werkonderbreking. ,,Dit tolereren we niet, er zijn namelijk landelijke afspraken gemaakt zijn en we duperen onze reizigers onnodig."