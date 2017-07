Bronsdieven slaan opnieuw toe, dit keer in Elshout

Vlogger Ismail Ilgun met Achter Buurten in Woensel: Het is oorlog, je moet gewoon overleven

13:22 Vlogger Ismail Ilgun bezoekt voor zijn serie probleemwijken in Nederland. Dit keer was hij in Woensel. Eindhoven. De prijkt na Amsterdam bovenaan in de lijst van steden met de meeste criminaliteit. De wijk Woensel is daar een exponent van met overlast door grote groepen jongeren.