Brief burgemeesters en cvdk: ‘Help ons of de kwade krachten gaan winnen in Brabant’

De bestuurders hebben hun noodkreet vervat in een opiniestuk dat vandaag in NRC Handelsblad werd gepubliceerd. ‘Het loopt ons over de schoenen: hoe stevig we ons ook inzetten’, schrijven ze verwijzend naar de Taskforce Brabant Zeeland die nu al jaren de aanpak van de zware misdaad coördineert.

Fort Oranje

Ze refereren in het stuk aan de ernstige problemen op Fort Oranje in Rijsbergen dat door de jaren verworden is tot een vrijplaats voor ‘rakkers en stakkers’. Met rakkers worden in dit geval geen deugnieten maar zware criminelen bedoeld. Daarnaast worden er enkele recente gebeurtenissen aangehaald, zoals een liquidatie in Chaam en de aanhouding van vier leden van motorclub No Surrender die worden verdacht van de ontvoering en zware mishandeling van een clublid gepleegd onder de ogen van winkelend publiek bij Ikea in Breda. Ook het groeiende probleem van de lege stallen op het platteland, die criminelen huren voor de productie en/of stalling van drugs, wordt genoemd.