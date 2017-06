Bravis en Amphia amper last van 'gijzel-software'

Jaarlijks 50 miljoen extra voor aanpak kli­maat­ver­an­de­ring in Noord-Brabant en Limburg

15:54 BOXMEER - De samenwerkende overheden in Noord-Brabant en Limburg gaan vanaf 2020 jaarlijks zo'n 50 miljoen euro extra uitgeven om beter op de klimaatveranderingen in te kunnen springen. Dat is maandag gebleken tijdens een werkbezoek van minister Melanie Schultz-Van Haegen en staatssecretaris Sharon Daijksma in Boxmeer.