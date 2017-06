Brand bij afvalverwerker Attero in Tilburg

Wethouder Den Bosch: 'Jammer dat dienst in Sint Jan niet doorgaat'

17 juni DEN BOSCH - ,,Wij vinden het zeer jammer dat de oecumenische dienst op Roze Zaterdag niet zal plaatsvinden in de Sint Jan. Maar we kunnen niet anders dan het besluit respecteren." Dat zei wethouder Eric Logister zaterdagmiddag bij de onthulling van de regenboogbanieren aan het stadhuis in Den Bosch.