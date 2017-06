Brabantse gemeenten: wegkijken bij criminaliteit in buitengebied is gemakkelijker

EINDHOVEN/HELMOND - Geen idee hebben hoe de onderwereld 'de bovenwereld' nu eigenlijk beïnvloedt. Of misschien wel een idee hebben, maar wegkijken. Dat speelt in elk geval in een deel van de Brabantse gemeenten, blijkt uit een woensdag gepubliceerd rapport dat is gemaakt in opdracht van de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) en de provincie.

Het rapport gaat over criminaliteit in het buitengebied maar is eigenlijk het zoveelste onderzoek naar het vermogen van gemeenten om ingewikkelde problemen op te lossen.

Geen benul

Met als resultaat een rapport om gemeenten weer eens goed te laten nadenken of ze wel goed bezig zijn, waar ze beter kunnen samenwerken of zichzelf de vraag laten stellen: kúnnen we het überhaupt wel? Soms eigenlijk niet dus. Onderzoekers concluderen dat gemeenten soms geen benul hebben van wat criminelen in het buitengebied uitvreten. Burgemeesters kijken soms weg bij activiteiten van 'zware jongens'. Ze zijn bang voor een slechte naam vanwege economische belangen in het buitengebied. Of deinzen terug voor een berg werk aan 'bijvangst': minder zware overtredingen zoals illegale bebouwing of illegale prostitutie.

Dat wegkijken blijkt een hardnekkig probleem want eind mei signaleerden onderzoekers van de Politieacademie dat ook al onder politiemensen in De Kempen. Dat heeft tot gevolg dat er betrekkelijk weinig informatie is over wat er zich op het platteland afspeelt. Dan is er nog een groep burgemeesters die slagkracht ontbeert om door te pakken.

Prioriteit

Hennepteelt en aftakelende recreatieparken als pleisterplaats voor criminelen worden door gemeenten nog wel opgepakt maar op zaken als mensenhandel, schimmige zaken in leegstaande loodsen en stallen en witwaspraktijken is weinig zicht. Volgens de onderzoekers kampt het buitengebied met twee problemen: het is erg uitgestrekt en meestal heeft het niet de eerste prioriteit bij bestuurders. Zo heeft in Oost-Brabant bijna zestig procent van de gemeenten niet meer dan twee ambtenaren in dienst die zich direct met ondermijnende criminaliteit bezighouden.