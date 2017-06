Brabants slachtoffer (17) van lustkapper: 'Het voelde als een aanval op mijn lijf'

HELMOND - Het gebeurde allemaal in een flits. De 17-jarige Shannon Cornelissen liep zaterdagnacht met een vriendin over Stratumseind totdat ze rond 01.15 uur plotsklaps iets in d'r haar voelde.

De Helmondse hoort een knipgeluid van een schaar. Haar hart bonst ineens in haar keel en ze wordt even niet goed. Terwijl haar vriendin denkt dat ze voor de gek gehouden wordt, probeert Cornelissen van de schrik te bekomen. Even later blijkt dat ze slachtoffer is geworden van een lustkapper. ,,Het voelde als een aanval op mijn lijf."

Een waas

Een onbekende dader knipt een lok van dertig centimeter af. Cornelissen heeft in alle hectiek wel iemand gezien, maar diegene goed beschrijven kan ze niet. De minuten die volgen gaan in een waas aan haar voorbij. Cornelissen gaat op zoek naar agenten. Die zijn echter niet dichtbij de plek waar zij dan is. Uiteindelijk ziet ze bij café Bartenders een beveiliger staan 'die even niets te doen had'. Ze vraagt hem om de politie in te schakelen.

Binnen een mum van tijd komen agenten ter plaatse. Ze doet aangifte. Cornelissen hoopt dat de politie de dader kan achterhalen na het zien van camerabeelden. Er zijn echter geen beelden van het incident gemaakt, reageert een politiewoordvoerder dinsdagmiddag op het voorval.

Wel is snel duidelijk dat Cornelissen niet het enige slachtoffer van een lustkapper in Eindhoven is. In februari werd een 22-jarige Helmonder opgepakt omdat hij bij het busstation in Eindhoven een stuk haar van een jonge vrouw afknipte. Terwijl de vrouw op een bank zat knipte de man ruim dertig centimeter van het haar van de vrouw af. De Helmondse verdachte zit niet meer vast, meldt de politie desgevraagd.

Kapper

Of hij verantwoordelijk gehouden kan worden voor het ongewild knippen van het haar van Cornelissen, is een vraag die de politie zegt niet te kunnen beantwoorden. Door haar verhaal in de media te doen hoopt de jonge Helmondse dat meer slachtoffers voorkomen worden. Daar is het haar met name om te doen. ,,Niet om mijn haar hoor, dat groeit wel aan. Ik ben niet zo'n dramaqueen."

Cornelissen is inmiddels naar de kapper geweest. Die heeft de pluk uitgedund en tien centimeter van de rest van het haar afgehaald. Daardoor valt het niet meer zo op. Stratumseind mijdt ze voorlopig even. Ze kijkt ook net even wat vaker over haar schouders heen. ,,Je moet er niet aan denken wat hij ook met die schaar had kunnen doen. Je blijft met je poten van iemand af. Dit soort gedrag hoort gewoon niet."