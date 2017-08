Brabants meisje zoekt scooterrijder die oma het ziekenhuis in reed, scheenbeen en kuit gebroken

Tilburgers zetten zich schrap voor 'le­vens­be­drei­gen­de' orkaan Texas: 'Het is spannend'

19:54 TILBURG/KATY - Miljoenen mensen bereiden zich voor op de orkaan Harvey, die een van de zwaarste van de afgelopen twaalf jaar in de VS kan worden, zo ook Stijn van Munnen (20) uit Tilburg. Hij studeert economie aan de Texas A&M University in de Amerikaanse staat Texas. ,,Het is vooral afwachten hoe de orkaan zich gaat ontwikkelen.”