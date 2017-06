Brabander Terence mag 'zeldzame' stamcellen niet doneren

Het was vooral het verhaal van Oscar Westbroek dat indruk maakte. De jonge vent uit Amersfoort heeft leukemie en zoekt al anderhalf jaar naar geschikte stamcellen die hem beter kunnen maken. Het probleem is alleen dat hij het product is van een Nederlandse moeder en Indonesische vader. De kans dat iemand precies de juiste stamcellen heeft, is daardoor minimaal. Helmonder Terence Polak heeft ook Indische roots en wil met alle liefde zijn stamcellen afstaan. Hij mag alleen niet.

Het heeft te maken met de eisen die worden gesteld aan donoren. Volgens de regels weegt Polak teveel (107 kilo) voor iemand van zijn lengte (1.83 meter). Hij valt daarmee in de categorie ‘obese’, overgewicht. „Zo’n getal zegt niet alles. Vroeger was ik echt veel te dik. Sinds ik een maagverkleining heb gehad, ben ik vijftig kilo afgevallen. Ik sport nu intensief doordat ik aan het American Football doe en heb veel spiermassa gekweekt. Dus ja, ik weeg nog steeds veel. Maar het is niet allemaal vet. Ik ben zo gezond als een vis.”

Doodgeboren

Ieder ander zou bij zo’n afwijzing van Matchis, het Nederlandse centrum voor stamceldonoren, misschien zijn schouders ophalen. Polak niet: „Misschien kan ik wel het leven van iemands kind redden. Want daar denk ik dan ook aan: hoe moet dat wel niet voor die ouders zijn? Het ergste wat je kan overkomen is je zoon of dochter kwijtraken.”

Polak weet daar alles vanaf. Hij en zijn vrouw Petra verloren twee jaar geleden hun dochtertje Raven nog voor de geboorte. Ze kwam ‘stil’ ter wereld, zoals ze dat noemen. Sindsdien vochten de twee met succes tegen een wet die hun dochter, en andere doodgeboren kindjes, niet erkent. „Ik ken de pijn, daarom wil ik zo graag helpen. Of het moet natuurlijk zijn dat mijn stamcellen schadelijk zijn.”

Quote Ik ken de pijn, daarom wil ik zo graag helpen. Of het moet natuurlijk zijn dat mijn stamcellen schadelijk zijn Terence Polak

Hart- en vaatziektes

Met dat laatste heeft zijn afwijzing in ieder geval niks te maken. De patiënt loopt namelijk niet zozeer gevaar, het is juist de donor die tegen zichzelf in bescherming wordt genomen. „Bij mensen die teveel wegen, is de kans op hart- en vaatziektes groot”, zegt Mirjam Fechter, donorarts bij Matchis. „Dan is er ook een groter risico dat er bij de donatie (vaak afgeven van bloed, red.) complicaties optreden.”

Volgens Fechter wordt er bij donoren geen enkel risico genomen. „Het is niet zoals bij patiënten die bijvoorbeeld leukemie hebben. Die vechten voor hun leven en dan is het een heel andere afweging. Bij mensen die vrijwillig donoren, dus zonder dat ze ziek zijn, wil je absoluut niet dat er iets fout gaat. Van de andere kant: door verhalen als dit is het altijd goed om te kijken of we onze werkwijze moeten aanpassen.”

Onterecht

Polak zou het liefst zien dat iedereen zich kan aanmelden. Pas als er een match is, zou volgens hem moeten worden gekeken of iemand gezond is en kan doneren. „Nu worden er zoveel mensen bij voorbaat uitgesloten, en misschien wel onterecht. Met mijn Indische achtergrond is de kans op een match heel klein. Maar misschien ben ik wel juist net die ene persoon die het leven van een iemand als Oscar Westbroek kan redden.”