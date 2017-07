Brabander (71) zo goed als blind na openhartoperatie, klacht ingediend tegen Catharina Ziekenhuis

EINDHOVEN/BUDEL - De 71-jarige Theu Aarts uit het Brabantse Budel is vrijwel blind na een openhartoperatie in het Eindhovense Catharina Ziekenhuis. Hij liet het er niet bij zitten en diende een klacht in tegen de hartchirurg bij het regionaal medisch tuchtcollege in Eindhoven.

Hij loopt langzaam met een witte stok in zijn linkerhand en zijn rechterhand om de arm van zijn vrouw Mien. Want Aarts is zo goed als blind. Rechts volledig, links heeft hij nog tien tot vijftien procent zicht. Dat gebeurde na een openhartoperatie in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, die werd uitgevoerd op 5 januari 2015.

Aarts zag alles wazig toen hij bijkwam van de narcose en meldde dat bij de verpleegkundigen. Die vertelden hem dat dit een bijwerking was van de narcose en medicijnen. Volgens het medisch dossier zijn de oogproblemen pas tien dagen na de operatie voor het eerst bij zijn huisarts vastgesteld.

Zuurstofgebrek

Hij kwam via zijn huisarts terecht bij een oogarts van het academisch ziekenhuis van Maastricht. Die vertelde de Brabander dat er tijdens de operatie in het Catharina zuurstofgebrek moet zijn opgetreden, waardoor de oogzenuwen onherstelbare schade opliepen. ,,Dan gaat langzaam het licht uit", kreeg Aarts te horen. In het dossier van de oogarts staat echter dat de oorzaak van het letsel niet duidelijk is.

De betrokken hartchirurg zei gisteren bij monde van haar advocate dat er geen sprake is geweest van zuurstofgebrek of een te lage bloeddruk tijdens de operatie. Dat blijkt ook uit het medisch rapport van de operatie. Het is de taak van de anesthesioloog om onder meer de bloeddruk te controleren en die heeft geen onregelmatigheden gezien. Ook is er tijdens de operatie, waarbij de hartfunctie tijdelijk wordt overgenomen door een hart-longmachine, geen aanleiding geweest om extra medicijnen toe te dienen. De hartchirurg betuigde haar medeleven. Zij noemde het 'heel vervelend' wat Aarts is overkomen.

Zeldzame complicatie

Blindheid na een openhartoperatie is een bekende, maar zeer zeldzame complicatie. Patiënten krijgen vooraf wel een gesprek over de mogelijke risico's, maar oogletsel wordt daar niet bij genoemd.

Aarts is de tweede patiënt die na een openhartoperatie in het Catharina blind werd en daarover een klacht indiende. Eerder ging Jos Meuffels uit Oirschot naar het regionaal tuchtcollege. Die wees zijn klacht af, gericht tegen de betrokken thoraxchirurg, de oogarts en een verpleegkundig specialist. Meuffels (65) ging in hoger beroep, maar het centraal tuchtcollege bevestigde dat oordeel.