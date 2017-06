Bossche verdachte (16) van betrokkenheid bij dood Savannah (14) vandaag voor de rechter

Experts: Spijbelgeval jongen (16) in zaak-Savannah komt bijna nooit voor in onderwijs

9:23 DEN BOSCH – Dat een minderjarige scholier bijna het hele jaar thuis zit in plaats van op school, komt bijna nooit voor. ,,Dit is daarom een bijzondere en unieke situatie", zeggen Brabantse leerplichtorganisaties over de 16-jarige jongen uit Den Bosch, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Savannah. ,,Kinderen die een heel schooljaar spijbelen, zijn in onze regio op één hand te tellen”, weet Pieter Verdaasdonk, teamleider bij Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant.