Bossche verdachte (16) in zaak Savannah spijbelde al bijna een jaar

Directeur Tiny de Groot van het Van Maerlant zegt dat de leerplichtambtenaar van de gemeente onderzoek deed naar de spijbelende jongen.

De 16-jarige jongen woont met zijn moeder in een huurwoning in Den Bosch. Hij was nog niet bekend bij de politie en ook voor de jeugdzorg in Brabant was hij een onbeschreven blad, zo zegt een woordvoerster.

Social media

Burgemeester Melis van de Groep van Bunschoten vertelde maandag dat Savannah Dekker waarschijnlijk via de sociale media in contact kwam met de Bossche jongen. De politie wil daar niets over zeggen. Op internet is wel te zien dat de aangehouden Bosschenaar zeer actief was op de sociale media.

De jongen is na zijn aanhouding in Den Bosch overgebracht naar de politie Midden-Nederland. Die doet met 25 rechercheurs onderzoek naar de dood van Savannah Dekker en Romy Nieuwburg uit Hoevelaken. De lichamen van beide meisjes werden op twintig kilometer afstand van elkaar gevonden, maar de politie gaat er vooralsnog vanuit dat de twee zaken niets met elkaar te maken hebben.

Een 14-jarige jongen uit Ede is aangehouden in verband met de dood van Romy Nieuwburg. Het Openbaar Ministerie beslist woensdag over de eventuele voorgeleiding van de jongens uit Den Bosch en Ede.

De directeur van het Oostwende College in Bunschoten waar Savannah naar school ging vertelde maandag over de emoties die het bericht van het overlijden van de leerling teweegbracht.